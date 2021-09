7° Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna

Nonostante il covid, si rinnova l’appuntamento con il Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna ad Anzola dell’Emilia, arrivato alla sua settima edizione. Festival organizzato dall’Assessorato alla Cultura di Anzola e dall’Anzola Jazz Club Henghel Gualdi, patrocinato dal Comune di Anzola dell’Emilia, dalla Città Metropolitana, dalla Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con la Pro Loco di Anzola.

In programma dal 31 agosto al 28 settembre, gli spettacoli si svolgeranno alle 21 presso il giardino del Centro sociale Ca’ Rossa (via XXV aprile 25 Anzola dell’Emilia); in caso di maltempo il festival si terrà nella sala polivalente della biblioteca (Piazza Giovanni XXIII 2). Ingresso e consumazione: 10 euro con calice di vino presso Bar della Ca’ Rossa.

Martedì 31 agosto, ore 21, Alex Sipiagin in concerto. Noto trombettista russo americano di New York, Sipiagin fa parte della stretta cerchia del Jazz World Top Players; ha collaborato con Gil Evans Band, Gil Goldstein Orchestra, George Gruntz Concert jazz Band, Mingus Big Band, Bob Moses Band, Mingus Dinasty, Dave Holland Group, con Eric Clapton, Dr. John, Aaron Neville, Elvis Costello e Phil Ramone. Lo accompagnerà il Marcello Molinari Quartet, uno dei pochi quartetti con due lauree a testa in Classica e Jazz.

Tutti i concerti sono a renotazione obbligatoria telefonando o scrivendo alla biblioteca (0516502222) fino al 7 agosto e dal 24 agosto nei seguenti giorni e orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30.

Per info biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it – 3471292667 o al 3385281966.