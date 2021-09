Ad Anzola la sesta edizione di “Burattinai Resistenti”

Torna ad Anzola dell’Emilia da martedì 14 settembre a venerdì 17 settembre il Festival “Burattinai Resistenti”, nato sei anni fa dalla collaborazione tra il Comune di Anzola dell’Emilia e l’Ass.ne Teatrini Indipendenti. Si rinnova questo appuntamento fondato sull’incontro tra una delle forme di teatro più popolare, diffuso, che avvicina le generazioni, il teatro dei burattini ed il suo mondo variegato e complesso, e la necessità nel presente di non perdere contatto con la nostra Storia più recente e con i valori che la lotta di Resistenza ci ha consegnato per ricostruire l’Italia dopo il disastro delle due guerre mondiali del Novecento e come fondamenti del nostro convivere oggi e domani.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione TeatrinIndipendenti, con il Patrocinio di A.N.P.I. – sezione Anzola.

Programma

Date del Festival

Laboratorio per bambini: martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 settembre dalle ore 17 alle ore 19 – esito finale venerdì 17 settembre alle ore 19

Spettacoli: giovedì 16 settembre alle ore 21 e venerdì 17 settembre e alle ore 21.

Spettacoli

Giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21

Parco Fantazzini (di fronte alle Scuole medie)

Topolino della compagnia Teatro Medico Ipnotico di Patrizio dall’Argine

Il capocomico di una compagnia di burattini è sul punto di chiudere la baracca. La fortuna ha smesso di sorridergli e il successo continua a voltargli le spalle. Decide perciò di diventare capitalista. Non sapendo da che parte iniziare chiede aiuto, e in baracca si materializza il pupazzo di Topolino. Il celebre personaggio gli dà tutti gli ingredienti necessari per la ricetta del successo. Le cose prendono però da subito un’altra piega e così anziché raccontare una favola i burattini portano in scena, con la loro consueta cifra stilistica grottesca, l’attualità drammatica dei profughi che devono affrontare i pericoli del mare per sfuggire alla miseria e alla violenza in cui si trovano.

Venerdì 17 settembre 2021 alle ore 19

Parco Fantazzini (di fronte alle Scuole medie)

Spettacolo finale – esito del laboratorio dei bambini Burattini fare giocare animare (Il laboratorio si svolgerà dal 14 settembre al 16 settembre presso il Parco Fantazzini. Per info: biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it

– alle ore 21

Parco Fantazzini (di fronte alle Scuole medie)

Ca’ dal pozzo della compagnia Teatro Pellidò di Vincenzo di Maio

Durante il ventennio fascista in un luogo qualunque dell’Italia, un piccolo borgo condivide un pozzo sprovvisto di corda e secchio, perciò chi deve attingere l’acqua, è costretto a portare i propri. Cà del pozzo, il nome del borgo, non è un posto dove i vicini si trattano con amicizia.

Un pozzo senza corda e senza secchio non può essere usato da chi passa di là, è un po’ come la fontanella al parco da dove però non esce più acqua. Scoppia la guerra: gli uomini partono per il fronte arruolati nell’esercito fascista. Nel borgo restano solo donne, anziani e bambini, speranzosi che torni la libertà, quella che già mancava durante la dittatura. Un giorno, al pozzo del villaggio, compare un uomo, un partigiano: è ferito, è assetato, è ricercato. Le donne di Cà del Pozzo lo aiutano e lo nascondono…

Gli spettacoli sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. Per accedere al festival sarà obbligatoria l’esibizione del green pass.

Per prenotarsi scrivere in biblioteca alla mail biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it nome, cognome e recapito telefonico di ogni partecipante.

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso Le Notti di Cabiria, via Santi angolo via Calari, Anzola dell’Emilia.

Patrizia Vannini – Ufficio Stampa Comune di Anzola