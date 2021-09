Calderara, ecco il Piano comunale contro la povertà

Il piano comunale contro la povertà prende forma. Il Comune di Calderara, attuando una della principali linee del programma di mandato del sindaco Giampiero Falzone e uno dei punti del Dup, ha istituito un fondo di solidarietà e sostegno alle famiglie in situazione di grave difficoltà: si tratta di 55 mila euro, che saranno destinati ai nuclei familiari più bisognosi con interventi che andranno dal contributo per il pagamento di canoni di locazioni o utenze domestiche al sostegno per altre necessità primarie e quotidiane. Sarà il Servizio sociale ad individuare i destinatari e, svolte le opportune istruttorie ed elaborati progetti ad hoc, a dare il via libera all’erogazione dei contributi.

«Da subito abbiamo varato iniziative sperimentali per supportare il territorio durante la pandemia – spiega il primo cittadino -: l’istituzione oggi di questo fondo, che rispecchia le intenzioni del programma di mandato, in un momento in cui la ripresa è cominciata mira a non lasciare indietro una fascia della popolazione, tenuto conto anche dei forti rincari sulle bollette delle utenze domestiche in Italia. Guardare a tutta la comunità è compito primario dell’Amministrazione». Il Piano comunale contro la povertà, che ha come obiettivi primari l’autonomia e l’inclusione sociale, punta alle situazioni di povertà, preesistenti o create dallo stato di emergenza creato dal Covid. «Durante le fasi più delicate della pandemia – aggiunge l’assessore alle Politiche per il benessere e la coesione sociale Maria Claudia Mattioli Oviglio – abbiamo pensato a forme di sostegno alle situazioni di maggiore difficoltà. Ora con l’istituzione di questo fondo cerchiamo, nel nostro piccolo, di contrastare le nuove forme di povertà ed esclusione sociale che proprio l’emergenza ha creato».

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Calderara di Reno