Calderara, riapre il Rifugio di Emilio: opportunità per bambini non iscritti  ai servizi educativi comunali

Gruppi di 8-10 bambini, giorno settimanale fisso per ogni frequentante, un accompagnatore adulto munito di green pass. Calderara di Reno è pronta a riappropriarsi di un “centro bambini e famiglie”, adeguato alle regole della pandemia, trasformato in laboratorio creativo e aperto a piccoli da 0 a 6 anni non iscritti ai servizi educativi per l’infanzia. Il Rifugio di Emilio di via San Michele a Longara, a grande richiesta dei genitori, dopo la chiusura imposta dall’emergenza riaprirà il 18 ottobre a bambine e bambini residenti a Calderara: da oggi, 28 settembre, fino al 9 ottobre ci si potrà iscrivere, esclusivamente via mail inviando la domanda presente sul sito del Comune.

Avrà un costo di 30 euro per un pacchetto di 10 ingressi, e offrirà agli iscritti momenti di incontro, confronto e gioco alla presenza di personale qualificato. Il servizio andrà avanti fino al 27 maggio 2022. «Il Rifugio di Emilio – commenta il Sindaco Giampiero Falzone – è un servizio alla cui riapertura l’Amministrazione tiene in modo particolare. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso la riappropriazione della vita pre-pandemia, anche se con una struttura leggermente modificata rispetto a due anni fa. Oggi ci sono le regole dettate dall’esigenza di distanziarsi, e c’è il green pass: anche per venire incontro alle esigenze di tutti abbiamo deciso che durante le attività rimarrà con ogni bambina o bambino un solo adulto (non necessariamente un genitore), munito di certificazione. Faremo comunque di tutto per offrire un servizio di qualità ai piccoli e alle loro famiglie e per rendere indimenticabile questo ritorno alla normalità».

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Calderara di Reno