Crevalcore, spacciatore con reddito di cittadinanza

Arrestato dai carabinieri di Crevalcore, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 54enne italiano che, a seguito di successivi accertamenti, si è scoperto percepire il reddito di cittadinanza.

L’uomo, senza lavoro, durante la perquisizione al proprio domicilio, è stato trovato in possesso di 36 grammi di cocaina, suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a una bilancia digitale e relativo materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il 54enne è stato segnalato alle autorità competenti per recuperare la somma che ha percepito illegalmente tramite il reddito di cittadinanza, inoltre, giudicato per direttissima, è stato rimesso in libertà con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.