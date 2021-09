Da Buckingham Palace un ringraziamento a Crevalcore

Questa giornata (21 settembre ndr) è iniziata come tante altre ma poi succedono due eventi inaspettati. Il Comune mi comunica che è arrivata una lettere di ringraziamenti da Buckingham Palace e il mio amico Marco Mai, non che organizzatore insieme ai Sempar in baraca di “For King and Country”, mi comunica che è arrivata una mail di ringraziamenti dall’ambasciata Inglese da parte dell’addetto militare il Colonnello Lawrence. E tutto cambia e di colpo la soddisfazione e la gioia ti invadono. Quando in qualsiasi settore si cerca di fare della qualità poi i risultati arrivano. Crevalcore nel mondo.

Mauro Caselli