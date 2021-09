Elezioni Comunali Persiceto, 16 incontri tra il candidato Lorenzo Pellegatti e la cittadinanza

E’ cominciato lo scorso 7 settembre a Lorenzatico il ciclo di incontri pubblici organizzato dalle liste “Impegno Comune” e “Insieme” che porterà in giro per i quartieri di Persiceto, a Decima e nelle frazioni per incontrare i cittadini e discutere delle proposte per il prossimo mandato amministrativo.

Sindaco, assessori e canditati al consiglio comunale tutti assieme per rispondere alle domande e raccogliere gli spunti della cittadinanza.