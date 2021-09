Elezioni Comunali Persiceto, 8 passeggiate con la candidata Sara Accorsi e la cittadinanza

Otto camminate insieme per parlare delle idee del nostro programma per migliorare Persiceto, Decima e tutte le frazioni.

Per tutto il mese di settembre daremo vita alle Idee in marcia, passeggiate sul territorio per parlare insieme delle proposte che abbiamo in mente per migliorare la nostra comunità.

Qui il calendario completo



Domenica 12 settembre, ore 20:45 – dal Piazzale della Stazione al Parco di via Berlinguer



Martedì 14 settembre, ore 20:45 – da Piazza Betlemme al Parco di via Vecchi



Giovedì 16 settembre, ore 20: ore 20:45 – dal Parco dell’Orto Botanico a Parco della Pace



Sabato 18 settembre, ore 17 – Le Budrie, dalle Scuole elementari al Parco di via Santa Clelia



Martedì 21 settembre, ore 20:45 – dal Parco di via Massarenti a Parco Pettazzoni



Giovedì 23 settembre, ore 20:45 – dal Parco di via Berlinguer al Parco delle Gobbe



Sabato 25 settembre, ore 17 – Amola, dai giardinetti di Piolino al Circolo Arci AS



Martedì 28 settembre, ore 20:45 – Decima, dalle Scuole Gandolfi al Parco Sacenti

dalla pagina Fb Sara Accorsi