Elezioni Comunali Persiceto: incontro a Decima con l’ex Procuratore Aggiunto di Bologna Valter Giovannini

Domenica 19 settembre in Piazza V Aprile a San Matteo della Decima, con inizio alle 20.30, incontro pubblico, organizzato dalle liste che sostengono il candidato Lorenzo Pellegatti, per parlare del tema: la sicurezza dei cittadini.



Incontro con il dott. Valter Giovannini, ex Procuratore Aggiunto di Bologna.

Partecipano

Gianandrea Gaiani, giornalista

Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto