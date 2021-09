Fiera d’Autunno a Persiceto: modifiche alla viabilità e misure anti Covid

Domenica 19 settembre dalle ore 8 alle 19 nel centro storico di Persiceto si terrà il mercato straordinario che come ogni anno anticipa l’arrivo della “Fiera d’Autunno”, in programma da giovedì 23 a domenica 26 settembre. Per consentire l’allestimento e lo svolgimento degli eventi sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta dei veicoli nelle strade e piazze interessate. Si segnalano inoltre le norme di prevenzione igienico-sanitaria che è obbligatorio rispettare all’interno dell’area della fiera (compreso il mercato del 19 settembre) per contrastare la diffusione del Covid-19.

Viabilità e sosta

Sono previsti il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in diverse vie e piazze:

dalle ore 7 alle 21 di domenica 19 settembre in corso Italia (solo divieto di transito) piazza Garibaldi e piazza Sassoli via Pellegrini (sbarramento in via Pellegrini e in piazza Cavour con entrata e uscita da piazza Cavour solo da via Roma e sbarramento in corso Italia)

dalle ore 21 di domenica 19 settembre alle ore 24 di martedì 28 settembre , in piazza Garibaldi solo nell’area di parcheggio davanti alla biblioteca

, in piazza Garibaldi solo nell’area di parcheggio davanti alla biblioteca dalle ore 15 di mercoledì 22 settembre alle ore 24 di lunedì 27 settembre in corso Italia nella parte restante di piazza Garibaldi piazza Sassoli e piazzetta Guazzatoio via Pellegrini (sbarramento in via Pellegrini e in piazza Cavour con entrata e uscita da piazza Cavour solo da via Roma e sbarramento in corso Italia) via Croce (dall’intersezione con via De Maria alla fine) in parco Pettazzoni

dalle ore 15 di mercoledì 22 settembre alle ore 24 di lunedì 27 settembre sono inoltre previsti la deviazione di via D’Azeglio a destra in direzione via Roma la deviazione di via De Maria a sinistra in direzione via Croce lo sbarramento di corso Italia (in corrispondenza di porta Garibaldi e porta Vittoria) lo sbarramento di piazza Cavour, con entrata e uscita solo da via Roma (obbligo di svolta a destra per via Roma per chi arriva da via D’Azeglio, doppio senso di circolazione in via Roma tra via D’Azeglio e via Gornia – via Matteotti)

dalle ore 17 alle ore 24 di sabato 26 e domenica 27 settembre divieto di transito e sosta in via Ungarelli (dall’intersezione con vicolo Quartirolo a via Rocca) divieto di accesso da circonvallazione Veneto in vicolo Quartirolo, obbligo di svolta a destra da via Ungarelli in via Quartirolo

dalle ore 17 di giovedì 23 settembre alle ore 24 di sabato 25 settembre e dalle ore 10 alle 24 di domenica 26 settembre sarà in vigore il divieto di transito e sosta in via Guardia Nazionale, dall’intersezione con via Rocco Stefani a quella con via IV novembre, per punto ristoro (negli orari non interessati dalla somministrazione di alimenti e bevande è consentito il transito).

La manifestazione sarà attiva nelle giornate di giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 settembre dalle ore 19 alle ore 24, nella giornata di domenica 26 settembre dalle ore 10 alle ore 24. Al di fuori da questi orari, i residenti in centro storico e i possessori di permesso di accesso alla ZTL potranno entrare nell’area interessata dai divieti solo dai varchi vigilati.

Considerati divieti di sosta sopra richiamati, si invitano i cittadini a utilizzare i parcheggi gratuiti senza richiesta di disco orario situati all’esterno dei viali di circonvallazione, così da poter raggiungere agevolmente la fiera senza rischi per la pubblica sicurezza. Consulta la mappa dei parcheggi senza disco orario



Norme anti Covid-19

All’interno dell’area interessata dalla Fiera d’Autunno e di quella occupata dal mercato straordinario (regolamentato come fiera), sarà obbligatorio rispettare alcune misure di prevenzione igienico-sanitaria per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19:

essere muniti di Green Pass (certificazione verde Covid-19 a seguito di vaccino o tampone); saranno effettuati controlli da parte degli organi deputati;

indossare la mascherina e utilizzare con frequenza il gel igienizzante per disinfettare le mani

mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone ed evitare di creare assembramenti

la consumazione di cibi e bevande sarà consentita solo al tavolo presso gli esercizi pubblici o gli ambulanti; l’ordinazione da asporto sarà possibile solo per consumare a domicilio ma non nelle strade e piazze all’interno dell’area della fiera

la partecipazione agli spettacoli sarà consentita solo su prenotazione, telefonando ai numeri indicati; al momento dell’ingresso nell’area spettacoli sarà necessario esibire il Green Pass.

Si segnala che durante la fiera saranno disponibili:

vaccini senza prenotazione , sabato 25 settembre, dalle 19 alle 22, ingresso Parco Pettazzoni da circonvallazione Italia (lato Biblioteca), presso il camper dell’Ausl di Bologna

, sabato 25 settembre, dalle 19 alle 22, ingresso Parco Pettazzoni da circonvallazione Italia (lato Biblioteca), presso il camper dell’Ausl di Bologna tamponi rapidi senza prenotazione , al costo di €15,00 da giovedì 23 a sabato 25 settembre dalle 7 alle 20, presso Poliambulatorio Diagnosis, circonvallazione Liberazione 3/c da giovedì 23 a sabato 25 settembre dalle 20 alle 22 e domenica 26 settembre dalle 13 alle 22, presso Farmacia Botti, circonvallazione Italia 54

, al costo di €15,00

comunepersiceto.it