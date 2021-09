“For King and country” a Crevalcore

For King and country è un evento unico in Italia che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 settembre al Castello dei Ronchi di Crevalcore.

130 rievocatori in divisa dell’esercito Britannico e del Commonwealt, dall’anno 1642 all’anno 1990, allestiranno i loro accampamenti all’interno del parco (2600 metri quadrati alberati) di Villa Ronchi, con tende, velari, postazioni di mitragliatrice, postazione di mortai, cucine da campo, mezzi storici Britannici della Seconda guerra mondiale. Durante le due giornate si potranno visitare gli accampamenti e le postazioni ed assistere ad esercitazioni e prove di tiro con armi a salve di varie epoche. For King and country è dedicato alla memoria di S.A.R il Principe Filippo Duca di Edimburgo. Durante la rievocazione sarà presente un membro del Consolato Britannico.

Sabato 11 apertura alle ore 10,30, chiusura alle ore 24. Domenica 12 apertura alle ore 9,30, chiusura alle ore 18.

Per tutta la durata della manifestazione funzionerà il servizio bar ed lo stand gastronomico.

Per l’accesso alla manifestazione saranno applicate le norme anti covid 19 vigenti.

Iniziativa organizzata dall’associazione I Sempar in Baraca, 12th D.L.I. Italian Re-Enacting Group, con il patrocinio del Comune di Crevalcore – Area dei Servizi Culturali Paolo Borsellino.