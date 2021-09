Lunedì 27 settembre apre la Casa della Salute a Sala Bolognese

È stata diramata poco fa (25 settembre ndr) la telefonata ai cittadini tramite Alert System dal Sindaco Emanuele Bassi.

Ecco il testo:

“Buongiorno, Sono il Sindaco Emanuele Bassi.

Da Lunedì prossimo 27 Settembre aprirà la nuova “Casa della Salute” di Sala Bolognese. La nuova struttura, in Via Giotto 2 a Padulle, ospiterà tutti i servizi sanitari che avevano sede in Piazza Marconi, inizialmente con lo stesso orario e gli stessi numeri di telefono.

I servizi a Sala e Osteria Nuova rimarranno attivi.

Benvenuti nella Casa della Salute, in cui troverete risposte alle necessità socio – sanitarie di una comunità che crede nella prevenzione e nella promozione del benessere.

A tutti, tecnici, medici, amministratori, grazie.”

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese