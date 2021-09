Non solo Fiera! A Persiceto un weekend ricco di eventi

A Persiceto è in arrivo un weekend ricco di proposte. Oltre ai numerosi eventi in programma in occasione della Fiera d’Autunno 2021, si terranno tantissimi altri appuntamenti sul territorio per tutti i gusti e le età: incontri scientifici, mostre e musei, visite guidate ed escursioni, attività per bambini.

Sabato 25 settembre alle ore 11, nell’androne al primo piano del Palazzo Comunale (corso Italia 70), si terrà l’inaugurazione della mostra “L’Inferno da Dante a Fellini”, promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con l’Associazione culturale BibliotechiAmo e l’Istituto Malpighi. La mostra vuole celebrare Dante Alighieri nei 700 anni dalla morte, mettendolo in parallelo con Federico Fellini attraverso l’esposizione di fumetti che descrivono il loro viaggio all’inferno come raccontato nella Commedia. Per ricordare la moglie di Fellini, Giulietta Masina, nata 100 anni fa a San Giorgio di Piano, sarà presente un volume da lei scritto in un’edizione con la sua firma autografa. Al momento inaugurale interverranno Paolo Forni, docente dell’Istituto “Malpighi”, che ha fornito il materiale esposto e curato l’installazione, e Marina Campo, insegnante della Scuola primaria “Quaquarelli”. La mostra sarà visitabile fino a sabato 23 ottobre dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30.

Alle ore 15 spazio alla salute e al benessere: presso il piazzale della Stazione Ferroviaria (via Astengo 27), l’Associazione “Dipetto” presenterà l’edizione 2021 del progetto “Non solo rosa: incontriamo il benessere”, che proporrà per tutto il mese di ottobre un nutrito programma di passeggiate, conferenze, consulenze personalizzate, corsi per tenersi in forma, spettacoli teatrali, video on-line sulla pagina Facebook dell’associazione dedicati alla prevenzione del tumore al seno e in generale alla cura della salute delle donne oltre a nuovi progetti di supporto. Dopo la presentazione, per iniziare a mantenersi in forma partirà “In bici attraverso la storia”, itinerario di circa 30 km, organizzato in collaborazione con Fiab Terred’Acqua e Agen.Ter attraverso la campagna di Persiceto, Sant’Agata e Crevalcore con rientro alla stazione ferroviaria di Persiceto. Durante l’evento Fabio Lambertini (Museo Archeologico Ambientale) illustrerà temi e curiosità della storia locale osservando le tracce che il paesaggio conserva. Sarà necessario avere con sé i dispositivi di sicurezza personali (mascherine e disinfettante) e Green Pass. Si consiglia un abbigliamento comodo; l’evento sarà annullato in caso di pioggia/maltempo. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 051.6871757, o via mail all’indirizzo maa@agenter.it, fino alle ore 16 del 24 settembre.

Alle ore 16 un altro imperdibile appuntamento all’aria aperta: al parco delle Gobbe in via Carbonara un bel pomeriggio da trascorrere “Con i piedi nell’erba” insieme ai vostri bambini, per lasciarsi trasportare in coinvolgenti letture; l’incontro è promosso dalla Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Ragazzi nell’ambito del progetto “Nati per Leggere” e della decima edizione del “Bibliopride – La settimana nazionale delle biblioteche”. Le letture saranno suddivise in due incontri in base alla fascia d’età: dalle 16 alle 16.45 per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni, dalle 17 alle 17.30 per bambine e bambini da 1 a 3 anni. In ottemperanza alle norme anti-Covid, il numero dei posti sarà limitato e la prenotazione obbligatoria (tel. 051.6812971). Si consiglia di portare telo o plaid e spray anti zanzare; in caso di maltempo l’incontro verrà rinviato. Per partecipare è necessario possedere ed esibire il Green Pass (dai 12 anni in su).

Domenica 26 settembre arriva il momento della scienza anche per i più piccoli, che potranno prendere parte alla visita guidata al Laboratorio dell’Insetto (via Marzocchi 15), con due turni di ingresso alle ore 15.30 e 16.30, a cura di Simone Mascellani. Costo: interi € 4.50, ridotti € 3; prenotazioni via mail all’indirizzo segreteria@agenter.it inserendo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono (massimo 10 partecipanti). Per informazioni è possibile telefonare al numero 051.6871757.

Sabato 25 e domenica 26 settembre proseguono inoltre le visite guidate gratuite a “Fisica Experience”, la nuova sezione del Museo del Cielo e della Terra allestita al primo piano del Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9. L’allestimento propone un percorso con materiale espositivo ed esperienze interattive per far comprendere in modo semplice ed efficace importanti concetti di fisica, tra punti di sperimentazione, aree multimediali, riproduzioni fedeli di strumenti, e le automobili dal grande valore tecnologico ed ingegneristico della Sala Lamborghini. Ingresso consentito solo prenotando la visita guidata gratuita che si terrà il sabato dalle ore 10 alle 11.30 e la domenica dalle 17 alle 18.30 (ritrovo dentro al Chiostro di San Francesco davanti alla porta a vetri 5 minuti prima dell’inizio della visita; si raccomanda la puntualità perché non sarà possibile accedere al museo a visita iniziata). Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del venerdì precedente scrivendo all’indirizzo maa@agenter.it o telefonando al numero 051.6871757 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Inoltre, in occasione della Fiera d’Autunno, sabato 25 e domenica 26 settembre “Macchina a vapore. Museo Franco Risi”, in via Biancolina 4, sarà aperto a ingresso gratuito dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, per mostrare la sua collezione di locomobili, locomotive e mezzi agricoli antichi e approfondire l’antica tecnologia del vapore; controllo del Green Pass all’ingresso.

Ritornano anche questo weekend i tour guidati di VisitPersiceto con nuovi percorsi a tema: sabato 25 e domenica 26 settembre alle 10.30 sarà proposta la “Passeggiata da Porta a Porta”, mentre in entrambi i giorni alle ore 17.30 sono in programma visite speciali: sabato 25 settembre “Persiceto a luci rosse”, storie piccanti e audaci di meretrici e delle osterie del malaffare a Persiceto; domenica 26 settembre “Tempo d’altri tempi”, tracce e memorie della misurazione e della comunicazione del tempo nella comunità persicetana. Tutti i percorsi durano circa 1 ora e prevedono un biglietto di € 7.00 a persona; prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti) entro venerdì 24 settembre al numero 051.6871757 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18) oppure via mail scrivendo a visitpersiceto@gmail.com. Ritrovo 5 minuti prima dell’inizio della visita a Porta Garibaldi.

Infine una novità per gli amanti dell’arte: è stata infatti prorogata fino al 31 ottobre la mostra “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”, allestita all’interno della Chiesa di San Francesco (piazza Carducci 9) in collaborazione con le associazioni Officina Pellegrini e Ocagiuliva, con nuovi giorni e orari di apertura: il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Questa settimana sarà dunque possibile visitare l’esposizione, a ingresso gratuito, sabato 25 e domenica 26 settembre negli orari indicati.

Si ricorda che per accedere a mostre e musei e per partecipare agli eventi culturali, anche all’aperto, è obbligatorio esibire il Green Pass.

