Persiceto, lavori in via Croce e via D’Azeglio

Lunedì 20 e martedì 21 settembre dalle ore 7 alle 19 nel centro storico è prevista la chiusura al traffico delle intere vie Croce e D’Azeglio oltre al divieto di sosta in alcuni tratti delle due strade, per consentire lo svolgimento di lavori a cura di Hera.

In particolare, negli orari e nei giorni indicati saranno stabiliti divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore, in via G.C. Croce dal civico 25 fino all’intersezione con corso Italia, e in via D’Azeglio dall’intersezione con corso Italia per un tratto di circa 30 metri, e divieto di transito a tutti i mezzi nelle due intere strade.

