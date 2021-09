“Qui rido io”: a Persiceto un primo assaggio della rassegna “Film&Film”

Martedì 14 e mercoledì 15 settembre alle ore 21 il Cinema Giada proietterà il film biografico “Qui rido io”, un’anteprima della rassegna autunnale di “Film&Film”, la consueta programmazione di cinema d’essai a ingresso ridotto. La pellicola, applauditissima al Festival di Venezia 2021, diretta da Mario Martone e interpretata da Toni Servillo, narra la vita e l’importante eredità artistica del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta.

Dopo il grande successo riscosso al Festival di Venezia, il film di Martone, “Qui rido io”, arriva anche sul grande schermo di Persiceto con un’anteprima di “Film&Film”, la rassegna cinematografica organizzata dal cinema Giada in collaborazione con il Comune di Persiceto, che propone ogni martedì e mercoledì film d’essai ad ingresso ridotto.

Martedì 14 e mercoledì 15 settembre alle ore 21 sarà proiettato l’intenso biopic diretto da Mario Martone e incentrato sulla figura di Eduardo Scarpetta, magistralmente interpretato da Toni Servillo. Scarpetta ha messo in scena opere diventate presto elementi storici saldi nella scena teatrale italiana e che l’hanno consacrato come uno dei grandi maestri della risata del Bel Paese. Una vita dedicata al palcoscenico, che gli ha portato successi, ma anche controversie (memorabile infatti la diatriba con Gabriele D’Annunzio per una versione parodiata del Vate ne Il figlio di Iorio). Lo stesso De Filippo, suo figlio, non ha mai parlato di lui in termini di padre, ma ha sempre definito il genitore un grande attore, come se la grandezza attoriale di Scarpetta superasse il legame di familiarità tra i due. Il film racconta la vita, il genio, le opere, le intuizioni, le azioni positive e negative del grande commediografo.

In entrambi i giorni le proiezioni si terranno con spettacolo unico alle ore 21 al Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312. La rassegna ripartirà in autunno con cadenza settimanale ogni martedì e mercoledì.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamenti a 5 film € 20.

Si ricorda che per accedere al cinema è necessario essere in possesso di un Green Pass valido da esibire all’entrata.

