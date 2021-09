Reddito di cittadinanza, proseguono i controlli a Persiceto

Proseguono i controlli del commissariato di Polizia e della Guardia di Finanza sul territorio bolognese, alla scoperta di persone che non avevano i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza.

Dopo che nelle scorse settimane sono stati riscontrati illeciti a Crevalcore, Ozzano Emilia e Bologna, sono proseguite le indagini, avviate circa tre mesi fa, sul territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto. Otto i cittadini rumeni, tra i 22 e il 63 anni, che sono stati denunciati per indebito percepimento del reddito di cittadinanza e con l’obbligo di restituzione di 16.000 euro.

Dall’inizio dell’anno sono 30 le persone identificate e segnalate alla competente Autorità Giudiziaria dagli agenti del Commissariato di P.S. di San Giovanni in Persiceto.