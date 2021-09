Riparte alla grande il basket persicetano

Come da sempre settembre è il mese della ripartenza delle attività sportive e tra queste abbiamo ovviamente anche la pallacanestro, una disciplina sportiva che ricopre uno spazio importante nel territorio del nostro comune. A San Giovanni in Persiceto sia la Vis Basket, per le squadre “più grandi”, che la Vis Academy, per quelle “più piccole”, hanno passato l’intera estate ad organizzare e predisporre nel migliore dei modi la ripresa dell’attività cestistica.

La prima squadra del presidente Marco Riccardi prenderà ufficialmente parte al campionato regionale di serie D con una formazione, allenata da coach Luigi Sacchetti e dall’assistente Vittorio Scagliarini, costruita per ben figurare e togliersi anche qualche importante soddisfazione. Si parte dalle conferme dei giovani Pedretti, Manzi, Ghedini e Benuzzi, per passare alla certezza rappresentata dall’ala Mattia Mazza, senza dimenticare i nuovi importanti innesti di Giuliano Ramini e Francesco Marzo. Sarà inoltre importante e decisivo il contributo che riusciranno a dare i tanti giovani del settore giovanile, recentemente promossi in prima squadra.

Per quanto riguarda il settore giovanile la Vis Academy del presidente Stefano Bergamini sta affrontando la ripartenza delle squadre junior dopo il grande successo ottenuto in estate del Summer Camp. A giorni riprenderà pure l’attività del minibasket, che rappresenta da sempre una parte importantissima della pallacanestro persicetana: sono infatti molto poche le società che possono vantare più di 200 iscritti, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto da chi si occupa dei più piccoli.

Enrico Belinelli