Sagra del tortellone d’autunno di Bevilacqua

La Sagra del tortellone (presso il campo sportivo) rappresenta non solo un momento di festa per tutta la comunità di Bevilacqua, ma anche un immancabile appuntamento per tutti i cultori della buona cucina. Il buon esito della manifestazione estiva, l’alto gradimento dei commensali, hanno indotto gli organizzatori a proporre anche una versione autunnale della sagra, chiamandola appunto, Tortellone d’Autunno.

Il menù che potrete assaggiare dal 9 al12 settembre e dal 16 al 19 settembre sarà così composto: tortelloni di zucca, tortelloni ricotta e spinaci con salsa di noci, tortelloni di cernia con zucchine e gamberetti, tortellini, lasagne al forno. Ed ecco i secondi: grigliata mista, scaloppina al tartufo, gallettino alla griglia, maialino arrosto, fritto misto di pesce, rane fritte.