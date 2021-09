Sala Bolognese, inaugurata palestra all’aperto

Ieri pomeriggio (28 agosto ndr) abbiamo inaugurato la palestra all’aperto.

Un modo per valorizzare la pista ciclabile che unisce il territorio partendo da Osteria Nuova, dove arriva anche l’Eurovelo7, fino a Padulle. Un’opportunità per prendersi cura della salute e per socializzare, in modo completamente gratuito, per chi ama passeggiare e andare in bici. Oltre ad essere a disposizione delle realtà come i gruppi di cammino “Datti una mossa”, al GP Avis e a tutte le società sportive (ma non solo sportive).

Un grazie di cuore a Giuseppe Serra, nostro concittadino, che per ricordare il padre ha donato gli strumenti ginnici che abbiamo collocato accanto al Bosco della Vita.

Ora, insieme, utilizziamoli al meglio con entusiasmo e rispetto.

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese