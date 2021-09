Stefano Bonaccini presenta il suo libro a Persiceto

“Il Paese che vogliamo” è il nuovo libro di Stefano Bonaccini: riflessioni che da presidente della Regione Emilia-Romagna nascono ogni giorno incontrando le persone, stando sul territorio, nel confronto con chi lavora, fa impresa, studia e fa ricerca, aiuta gli altri. Nuove sfide, progetti realizzati, sogni da costruire. Proposte concrete per un Paese che mai come oggi ha l’opportunità di riscattarsi.

Lo presenterà Stefano Bonaccini a San Giovanni in Persiceto, domenica 5 settembre alle 18:30 presso l’azienda AREM Italia di Via Newton 30, insieme alla candidata sindaca Sara Accorsi.

Partito Democratico San Giovanni in Persiceto