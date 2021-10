A San Matteo della Decima arriva il “Festone”

San Matteo della Decima è pronta ad animarsi con il tradizionale “Festone”, fiera che da quasi cinquant’anni coinvolge la frazione di Persiceto durante il secondo weekend di ottobre: da venerdì 8 a domenica 10 le vie e le piazze del centro del paese saranno pedonalizzate e si terranno tante iniziative, tra cui spettacoli, eventi culturali e sportivi, intrattenimenti per bambini e tanto street food.

Il “Festone” di San Matteo della Decima, giunto quest’anno alla sua 43ª edizione, è nato come festa del ringraziamento, con la quale i contadini erano soliti ringraziare per i frutti della terra ricevuti durante l’anno a conclusione del tempo del raccolto. L’appuntamento con la tradizione tornerà nella frazione di Persiceto da venerdì 8 a domenica 10 ottobre con un programma ricco di spettacoli, eventi culturali, religiosi e sportivi, attività per bambini, intrattenimenti musicali, street food con specialità e sapori autunnali. La manifestazione è promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con L’Accento Promotion srl, Pro Loco Persiceto e Parrocchia di San Matteo della Decima.

Venerdì 8 ottobre dalle ore 19 è prevista l’apertura delle aree commerciali, degli spazi a cura dell’associazionismo e delle aree dedicate allo street food in via Cento e piazza Fratelli Cervi; in particolare, in piazza Fratelli Cervi, tornano anche quest’anno per tutta la durata della manifestazione, il “Villaggio Agricolo”, allestito da aziende agricole e associazioni locali, e l’intrattenimento per bambini e famiglie a cura dell’associazione La Decima Scuola. Dopo l’inaugurazione ufficiale della fiera alle ore 20.15, alle 20.30 sul palco in piazza Mezzacasa l’associazione Recicantabuum proporrà lo spettacolo “Sotto i portici di Bologna. Passeggiata musicale per le vie della città”; prenotazione obbligatoria al numero 338.8488869 e controllo Green Pass all’ingresso (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Centro Civico). Sempre a partire dalle 20.30, in piazza Fratelli Cervi, i bambini potranno sbizzarrirsi giocando con “I giochi di una volta”, mentre alle ore 21, presso lo stand gastronomico “Cotti e serviti” in viale della Stazione, si esibirà in concerto il Lucille Trio, con musica blues, rock e pop (prenotazione dei tavoli obbligatoria al numero 347.5420320) e dalle ore 21.30 presso il Superbar (via Cento 227) con il concerto afro funky “Zagurubà”.

Sabato 9 ottobre dalle ore 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.30, appuntamento per bambini tra i 5 e i 10 anni presso la Scuola Primaria “Amici del Sacro Cuore” (via Cento 196), dove verranno proposti giochi e laboratori divertenti. Dalle ore 16.30 la piazzetta del Centro Civico (via Cento 158/a) ospiterà “La Biblioteca al Festone!” con letture a cura dei lettori volontari Nati per leggere e dei bibliotecari: i più piccoli sono invitati “A merenda con…”, un rilassante picnic di letture in compagnia di Olivia, il topo Federico e altri personaggi (ore 16.30-17.30 per bambini dai 4 ai 6 anni, ore 17.30-18.30 per la fascia 2-3 anni); dalle ore 17.30 anche gli adulti sono invitati “A tavola con…” per una degustazione letteraria. Le attività si svolgeranno all’esterno e i posti saranno limitati; l’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando la Biblioteca “R. Pettazzoni” all’indirizzo mail bibliotecadecima@comunepersiceto.it oppure al numero 051.6812061.

In piazza Mezzacasa, alle ore 17 è di nuovo tempo di musica con “Reci Playlist”, concerto degli allievi dell’Associazione Recicantabuum, che alle ore 20 coinvolgerà il pubblico nello spettacolo musicale “Il microfono è vostro” (prenotazione obbligatoria al numero 338.8488869). Alle 21.15 seguirà il “Max Cavallari Show”: direttamente dal duo I Fichi d’India (fondato insieme a Bruno Arena), il celebre comico porterà sul palco del Festone la sua innata simpatia, riproponendo le parodie più divertenti e storiche della coppia, che per oltre 20 anni ha saputo far ridere milioni di italiani dapprima in radio e poi in tv e al cinema (prenotazione al numero 377.3140500, controllo del Green pass all’ingresso). Dalle ore 21, presso lo stand “Cotti e serviti”, musica dal vivo con la “Prosecco blues band”, mentre dalle ore 21.30 il Superbar (via Cento 227) ospiterà la musica brasiliana della band “Patricia De Assis Group”.

Domenica 10 ottobre dalle ore 10 è prevista l’apertura delle aree commerciali, degli spazi a cura dell’associazionismo e delle aree dedicate allo street food, a cui si aggiunge l’esposizione di vespe storiche; alle ore 11, presso il Superbar, musica dal vivo con Leo Bi Murri & Jacky Sax. Alle ore 17, appuntamento in piazza Mezzacasa, con “Omar Bortolacelli si racconta”, evento a cura della associazioni Mi fido di te e La Decima Scuola. Alle ore 18 ancora tanta musica live al Superbar, con i Dirùpators, che proporranno brani funky/pop.

Alle ore 20 la manifestazione si concluderà come da tradizione con lo spettacolo dei fuochi piromusicali.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre presso la Sala espositiva Marefosca (via Cento 240) tornerà, inoltre, “Un libro per amico”, esposizione di libri usati che i visitatori potranno ritirare gratuitamente dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18; l’iniziativa è promossa da associazione culturale Marefosca, Circolo Mcl di Decima e Centro Missionario sezione di Decima.

Come ogni anno la Parrocchia di San Matteo della Decima ha organizzato diverse celebrazioni religiose in occasione della Festa del Ringraziamento della Beata Vergine: sabato 9 ottobre alle ore 10.30, messa per gli anziani e alle ore 18.30 messa della Vigilia; domenica 10 ottobre, messe alle ore 8.30, 10 e 11.30; ore 18.30, vespro; ore 19, processione fino al Chiesolino e benedizione in piazza. Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, all’interno del Teatro parrocchiale sarà inoltre riproposta, dopo la sospensione nella scorsa edizione, la pesca di beneficenza.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dal Decreto Legge 105/2021 per le regioni in Zona bianca, l’accesso all’area della manifestazione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (a seguito di vaccino, guarigione o tampone con esito negativo eseguito entro le 48 ore precedenti); i controlli saranno effettuati dagli organi deputati. Sabato 9 ottobre, dalle 19 alle 22, saranno disponibili vaccini senza prenotazione presso il camper dell’Ausl di Bologna, a fianco del Centro civico, in via Cento 158/b.

Consulta il programma completo di questa edizione e leggi le modifiche alla viabilità nel dettaglio previste in occasione del Festone.

Ufficio stampa Comune Persiceto