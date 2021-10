A San Matteo della Decima “Un libro per amico” (XIV edizione)

Ha dell’incredibile! Domenica 10 ottobre a San Matteo della Decima, in occasione della “Fiera di ottobre” si potranno ritirare gratuitamente uno o più libri fra quelli esposti in mostra. L’Associazione Marefosca, in collaborazione con il Circolo MCL e il Centro Missionario – Sezione di Decima allestirà, in via Cento 240, un’esposizione di oltre 2.000 libri che trattano i seguenti argomenti: narrativa italiana e straniera, letteratura, storia, scienze, saggistica, arte, fotografia, natura, sport, hobby, cucina, libri per bambini ecc. L’iniziativa è ormai giunta alla 14ª edizione ed è stata possibile realizzarla grazie alla collaborazione di tanti cittadini che hanno donato i libri.

Dicono le statistiche che in Italia circa il 60% degli italiani non legge nemmeno un libro all’anno e che l’analfabetismo di ritorno è in costante crescita. L’esperimento promosso dall’Associazione ha avuto, nelle edizioni precedenti, un grande successo ed è stato particolarmente apprezzato da quelle persone che, da tempo, non leggevano più un libro.

Ribadiscono con forza gli organizzatori, “I libri sono proprio gratis: non è prevista né un’offerta libera né un contributo; lo scopo è uno solo: promuovere la lettura e accostare tutti (bambini, giovani e adulti) al mondo meraviglioso del libro stampato”. Come diceva Emily Dickinson “Non c’è nessun vascello veloce come un libro che possa portarci in paesi lontani, né cavallo che al galoppo superi le pagine di una poesia”. Provare per credere; vi aspettiamo.

Domenica 10 ottobre 2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18.

Sala espositiva “Marefosca”, Via Cento 240 – San Matteo della Decima.



Floriano Govoni