Anzola conferisce la Cittadinananza Onoraria a Katia Serra

Il Comune di Anzola dell’Emilia darà la cittadinanza onoraria a Katia Serra sabato 2 ottobre, alle ore 14.30, presso la sala Consigliare del Comune di Anzola dell’Emilia.

Katia Serra è una commentatrice sportiva, ex calciatrice italiana, di ruolo centrocampista. Nella sua lunga carriera, durata 24 anni, ha giocato nel campionato italiano di calcio femminile dove ha vinto uno scudetto (con il Modena), tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Italy Women’s Cup, terminandola nel campionato spagnolo prima del ritiro.

Katia Serra, pur non vivendo attualmente ad Anzola dell’Emilia, ha legami particolarmente significativi con il nostro Comune, oltre al fatto di avere qui residente la famiglia natale. Ha esordito come giocatrice nella serie B nella stagione sportiva 1986 -1987, da allora il suo percorso l’ha portata a conquistare notevoli traguardi, salendo di serie nel 1993 – 1994 con ventiquattro presenze in Nazionale. Katia Serra ha subito, nel corso della sua carriera di calciatrice anche diversi infortuni, dai quali si è risollevata con spirito di rivincita e forza d’animo.

Dopo il ritiro dalle competizioni è diventata Direttore Sportivo. Per questo traguardo il Comune di Anzola le ha conferito nel 2015 la civica benemerenza.

Katia Serra è anche una importante commentatrice sportiva. Negli anni scorsi è stata ospite fissa come opinionista su Rai 2 in Sabato Sprint, ha lavorato per Rai Sport, per Sky. Nell’estate 2021 ha commentato per la Rai alcune partite del Campionato Europeo 2020 assieme a Stefano Bizzotto, compresa la finale dell’11 luglio 2021 fra Italia e Inghilterra.

Il Comune di Anzola dell’Emilia riconosce le grandi qualità di Katia Serra, apprezza e valorizza la sua determinazione e la sua competenza, sviluppate in un ambiente che favorisce, di solito, le figure maschili, e la ritiene esempio importante per tutte le ragazze che si cimentano nelle discipline sportive.



Per l’accesso alla Sala Consiliare si raccomanda la stretta osservanza delle prescrizioni sanitarie indotte dallo stato di emergenza in corso.

Ufficio stampa Comune Anzola