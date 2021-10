Bologna, Giunta Lepore: la contrarietà di Fratelli d’Italia sulle nomine

Esprimiamo la nostra più profonda contrarietà nel prendere atto della composizione della Giunta annunciata da Matteo Lepore.

Il numero di assessori e la “creazione” di ben 8 deleghe, tra delegati ex art. 90 TUEL e consiglieri con delega, rende l’idea di come il primo cittadino sembra sostituirsi ad un’agenzia di collocamento pur di soddisfare tutte le anime interne alla maggioranza. Siamo preoccupati per il futuro di Bologna e di quanto questo “poltronificio” verrà a costare ai bolognesi. Mancano peraltro ancora alcuni ruoli non annunciati come nello staff del Sindaco, che si aggiungeranno al conto.

Più che lo stadio del frisbee, ci vuole uno stadio intero per far sedere tutta la Giunta di Lepore.

Preoccupa anche il numero di deleghe assegnate in maniera confusionale e con evidenti rischi di sovrapposizione tra assessori. Ad esempio Li Calzi allo sport con Santori delegato ai grandi eventi sportivi. Comico se non fosse tragico.

Ancor di più riteniamo inaccettabile che su ben 20 incarichi assegnati (con anche i “consiglieri speciali”) non esista un assessore alla Sicurezza, prima vera priorità in Città, né un assessore al Decoro Urbano. Bologna è insicura e degradata e a Lepore evidentemente non interessa risolvere il problema.

Conclude il quadro raccapricciante notare che Lepore mantiene la delega alla Sanità, senza affiancarsi ad un consulente in materia, unico vero consulente che sarebbe stato utile.

Preoccupa anche la delega di Santori alle politiche giovanili, è tristemente nota la sua proposta di legalizzare le droghe leggere, in una Città che, come titolano i principali quotidiani, vive un’emergenza di spaccio di droghe.

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Bologna prevediamo anni cupi. Fratelli d’Italia, che nulla di più si aspettava da Lepore, visti i suoi trascorsi di 10 anni nella giunta Merola, farà un’opposizione ferma e senza sconti. Se con Merola si pensava di aver toccato il fondo, con il carrozzone di incarichi messo in campo da Lepore le cose potranno solo peggiorare.

Lo dichiarano

Francesco Sassone – Capogruppo FDI Consiglio Comunale Bologna

Felice Caracciolo – Consigliere Comunale FDI Bologna

Stefano Cavedagna – Consigliere Comunale FDI Bologna

Marta Evangelisti – Consigliere Comunale FDI Bologna

Manuela Zuntini – Consigliere Comunale FDI Bologna