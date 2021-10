Cambio alla presidenza di Patfrut: Aldo Rizzoglio subentra a Roberto Cera

Cambio alla guida di Patfrut, la cooperativa ortofrutticola con oltre 600 soci presente nelle province di Ferrara e Bologna e specializzata nella produzione e commercializzazione di frutta fresca (in particolare pere e mele), ortaggi freschi (patate e cipolle) e orticole da industria (pomodoro, mais dolce e piselli). Nella riunione di giovedì sera, il Consiglio di Amministrazione ha eletto Aldo Rizzoglio nuovo presidente di Patfrut, a seguito delle dimissioni presentate dal presidente uscente Roberto Cera. Contestualmente è stato nominato vicepresidente Simone Bacilieri.

Quarantacinque anni, titolare di un’azienda agricola dedicata alla produzione di patate e cipolle con una cinquantina di ettari nella zona di Castenaso, alle porte di Bologna, Aldo Rizzoglio ricopriva già la carica di vicepresidente di Patfrut e raccoglie così il testimone lasciato da Roberto Cera, in carica dal 2016.

Sarà affiancato dal vicepresidente Simone Bacilieri, 47 anni, titolare di un’azienda agricola di 30 ettari a Voghiera, nel Ferrarese, dove produce pere, mele e aglio.

“Si tratta di un passaggio di consegne programmato e preparato per tempo – spiega Roberto Cera -. Sin dall’ultimo rinnovo delle cariche, avevo preannunciato ai consiglieri e ai soci di Patfrut la mia intenzione di lasciare la presidenza della cooperativa in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, prevista a giugno 2023, così da poter seguire al meglio lo sviluppo della mia azienda agricola che richiede sempre più impegno – aggiunge Cera -. Aldo è stato il mio vicepresidente in questi anni, insieme abbiamo lavorato bene e sono certo che sia la persona giusta per questo incarico. Da parte mia, resterò a disposizione della cooperativa sia all’interno del Cda che mantenendo gli incarichi esterni, per continuare a rappresentare l’interesse dei soci agricoltori e dell’intero sistema ortofrutticolo”.

“Ringrazio innanzitutto Roberto per l’impegno profuso in questi anni e tutti i consiglieri della cooperativa per la fiducia dimostrata nei miei confronti attribuendomi questo importante incarico – afferma il neo presidente di Patfrut, Aldo Rizzoglio -. Per me è un grande onore poter rappresentare tutti i nostri oltre 600 soci produttori; spero di essere all’altezza del compito affidatomi e farò del mio meglio per continuare a fare crescere la cooperativa, come ha fatto Roberto in tutti questi anni”.

“Sono numerose le sfide che ci attendono – aggiunge Rizzoglio – a partire dalla necessità di tutelare i frutticoltori e in particolare i pericoltori, vittime anche quest’anno di una campagna difficilissima con gravi carenze di prodotto a causa delle gelate primaverili, della cimice asiatica, della maculatura bruna e di altre fitopatologie. Non smetteremo mai di impegnarci affinché sia salvaguardata la produzione della pera in Emilia-Romagna e si diano sostegni ai frutticoltori per evitare il drastico ridimensionamento di questo comparto”.

Giovanni Bucchi

Addetto stampa Confcooperative Emilia Romagna