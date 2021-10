I ringraziamenti di Francesco Di Napoli, Responsabile CGIL Terre d’Acqua, per la solidarietà dopo i fatti di Roma

Ringraziamo per la pubblica dimostrazione di vicinanza e solidarietà il Sindaco di Calderara Giampiero Falzone e la Consigliera Comunale di Persiceto Sara Accorsi, oltre a tanti altri che di persona ed in privato ci sono stati vicini. La Cgil c’è, è al lavoro, ha resistito a periodi ben più bui della storia ed affronterà a testa alta anche questa situazione. Nei luoghi di Lavoro, nelle strade, nelle Camere del Lavoro dei cittadini/e tuteleremo sempre tutti con il rispetto e la professionalità che da più di un secolo ci contraddistinguono. E lotteremo, oggi come allora, contro coloro che, con violenza e prevaricazione, attentano alla Democrazia ed alla Libertà di noi tutti.

Francesco Di Napoli, Responsabile CGIL Terre d’Acqua.