Il Sindaco di Persiceto nomina la Giunta comunale

In seguito alle ultime consultazioni elettorali comunali, il sindaco eletto, Lorenzo Pellegatti, ha nominato la Giunta comunale, confermando i componenti della Giunta 2016-2021 che lo affiancheranno anche in questo secondo mandato amministrativo: Alessandra Aiello, Alessandro Bracciani, Valentina Cerchiari, Massimo Jakelich e Maura Pagnoni.

Lunedì 11 ottobre il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, ha ufficialmente nominato la Giunta comunale composta dai cinque assessori che lo affiancheranno in questo secondo mandato amministrativo e che saranno ufficialmente presentati durante il primo Consiglio comunale convocato per giovedì 21 ottobre alle ore 19.30. Al sindaco Lorenzo Pellegatti sono affidate le deleghe a urbanistica, edilizia privata, partecipate, frazioni, organizzazione e risorse umane, digitalizzazione e salute. Valentina Cerchiari è vicesindaco ed assessore a sport, sociale, associazionismo e volontariato, giovani e pari opportunità; a Maura Pagnoni sono affidate le deleghe a scuola, cultura e turismo, mentre a Massimo Jakelich quelle a bilancio, tributi, start-up e Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Alessandro Bracciani si occuperà di sviluppo tecnologico, commercio, attività produttive e lavoro, ambiente e comunicazione, mentre Alessandra Aiello è incaricata delle deleghe riguardanti lavori pubblici, manutenzioni, mobilità, viabilità e trasporti, sicurezza e legalità.

Per il rinnovo del Consiglio comunale sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere i seguenti candidati: per la lista Impegno Comune, Lorenzo Garagnani, Maura Pagnoni, Mirco Bottazzi, Gian Piero Mericio, Andrea Bianchi, Carmela Epifani e Paolo Capponcelli; per la Lista civica Insieme Valentina Cerchiari, Vittoria Bonzagni, Tomas Malaguti; per Partito Democratico Accorsi Sindaca Michael Santi, Rachele Cocchi, Paolo Grandi; per la lista Sara Accorsi Sindaca Michela Serra e Martina Romanelli; Sara Accorsi (candidata alla carica di sindaco). A seguito dell’accettazione della nomina quali componenti della Giunta comunale da parte di Maura Pagnoni e Valentina Cerchiari subentrano, quali primi non eletti delle rispettive liste i candidati, Davide Succi ed Elena Serra.

“Con queste nomine – dichiara Lorenzo Pellegatti – ho voluto dare continuità agli impegni assunti nel mandato precedente e mi aspetto di proseguire il proficuo lavoro di squadra con cui abbiamo amministrato Persiceto nei cinque anni passati”.

Ufficio stampa Comune Persiceto