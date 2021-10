Il Sindaco di Persiceto sull’attacco alla sede CGIL di Roma

Quest’oggi mi sono recato presso la sede locale della CGIL per manifestare la mia vicinanza al sindacato per gli incresciosi fatti avvenuti sabato scorso a Roma.

Ci tenevo ad esprimere una ferma condanna di quanto accaduto e dire no alla violenza che sabato si è abbattuta sulla sede della CGIL romana. Di fronte a episodi di questo tipo dobbiamo ricordare tutti di tenere alti i valori della democrazia e della libertà. I responsabili delle violenze perpetrate sabato scorso, alcuni dei quali sono già stati identificati, dovranno rispondere davanti alla Giustizia delle loro azioni, così come coloro che si sono resi responsabili di apologia del fascismo. che, voglio ricordare, è un reato perseguibile dalla nostra Legge.

Voglio infine esprimere la piena solidarietà alle forze dell’ordine che si sono adoperate per far fronte alla grave situazione che ha coinvolto la capitale.

dalla pagina Fb Lorenzo Pellegatti