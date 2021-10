Incontri con gli autori ad Anzola: quarto appuntamento

Martedì 19 ottobre alle ore 20.30

Biblioteca Comunale

Piazza Giovanni XXIII, 2 – Anzola dell’Emilia

Maurizio Garuti presenterà il suo ultimo romanzo “Fuga dalla campagna, Minerva, 2021”

L’autore dialogherà con Patrizia Caffiero.

Saverio Mazzoni leggerà alcuni brani dal libro.

Andrea Traversi, stimato professore di liceo e scrittore cinquantenne, si trasferisce in campagna con la moglie Francesca e la figlia tredicenne Maria Sole. Lascia una casa signorile nella zona universitaria di Bologna, ormai invivibile nelle ore notturne per sballo e caos. Andrea cerca nella campagna uno spazio incontaminato, dove spera di trovare ispirazione per i suoi romanzi e serenità per la sua famiglia. Ma le cose non vanno come previsto. La campagna non è l’Eden che lui favoleggiava. È una pianura intensiva e spopolata, misteriosa e nemica, che nasconde un segreto sconvolgente tra le mura di una villa nascosta fra i campi.

Per accedere sarà obbligatoria l’esibizione del green pass.

Prenotazione obbligatoria. Telefonare o scrivere in biblioteca (0516502222) nei seguenti giorni e orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30

Per info biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it