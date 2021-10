La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato uno sciopero generale dal 15 al 20 ottobre

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati dal 15 al 20 ottobre 2021.

Potrebbero non essere garantiti tutti i servizi. Il Comune di Persiceto assicurerà i servizi pubblici essenziali.

In caso di necessità contattare la Polizia Locale: tel. 051.6870087.

L’Azienda USL di Bologna assicura i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento, e compatibilmente con le necessità generate dall’attuale periodo pandemico. Tutti i punti vaccinali sono regolarmente aperti.

In particolare, oltre all’assistenza non differibile e alle urgenze, l’Azienda Usl di Bologna garantisce attività essenziali nei Dipartimenti di Emergenza, Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Materno-Infantile, Chirurgico, Oncologico, Cure Primarie, Sanità Pubblica, Servizi (dialisi, diagnostica per immagini, LUM, TUM).

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto