Le parlamentari Carbonaro e Montevecchi augurano “Buon lavoro” a Matteo Lepore

«Rivolgiamo gli auguri di buon lavoro al sindaco Matteo Lepore, che ha ottenuto la piena fiducia dei bolognesi. Abbiamo tanto lavoro da fare per la città e da parte nostra c’è la massima disponibilità a portare in Parlamento le istanze e le proposte del fitto tessuto culturale bolognese, che merita una nuova stagione di rilancio e centralità». Così Alessandra Carbonaro e Michela Montevecchi parlamentari del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura rispettivamente di Camera e Senato.

«Il nuovo corso del MoVimento 5 Stelle come forza innovatrice impegnata nel campo progressista – prosegue Carbonaro – non può non ripartire da una forte attenzione ai territori e alla rappresentanza delle istanze dei cittadini, in uno spirito di leale collaborazione con gli alleati» concludono le parlamentari bolognesi.