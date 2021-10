Liliana Segre: dal Comune di Anzola una testimonianza di solidarietà e vicinanza

Il 3 febbraio 2020 il Consiglio Comunale di Anzola ha conferito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Lo ha fatto per la sua storia, per il suo impegno, per le sue battaglie per la memoria e per la democrazia.Esprimiamo la piena solidarietà dell’Amministrazione Comunale alla Senatrice Segre e le rinnoviamo la nostra stima e la nostra vicinanza dopo le terribili e violente parole che le sono state rivolte venerdì dal palco di una manifestazione No Vax.

Le parole sono pietre e dire che «una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia e che è Liliana Segre, che dovrebbe sparire da dove è» è un atto grave e pericoloso, che non può essere cancellato dalle scuse o dalle giustificazioni tardive.

Non accetteremo che la lotta politica diventi barbarie e torni ad usare toni e pratiche che abbiamo già sconfitto più volte.In questo clima di scontro facciamo nostre le parole di Maurizio Landini che alla manifestazione unitaria di Roma di ieri ha detto: “Questa piazza parla a tutto il Paese. E’ una risposta che parla da sola, che dice che tutta Italia vuole cambiare questo Paese, che vuole chiudere con la violenza politica” e che ricordando il rastrellamento del Ghetto Ebraico a Roma del 16 ottobre 1943, ha affermato “un paese che perde la memoria non può avere un futuro”.

