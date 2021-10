L’ultimo vaccino nell’hub della Protezione Civile di Persiceto: “l’emergenza è terminata”

Giovedì 30 settembre ha chiuso l’hub vaccinale aperto il 2 aprile presso la sede della Protezione Civile di San Giovanni in Persiceto. Sono stati impegnati oltre 100 volontari che si sono alternati in 4 turni giornalieri, domeniche e festività comprese, per un totale superiore alle 6.000 ore.

“E’ stata un’emergenza che ci ha impegnato duramente, ma in questi 6 mesi abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse senza lesinare” chiosa Andrea Trevisani, Presidente dei Volontari di Protezione Civile di Persiceto.

I coordinatori della Ausl: “ringraziamo tutti i volontari che con il loro impegno e la loro dedizione hanno reso possibile questo grande risultato”.

dalla pagina Fb VPCP – Volontari Protezione Civile Persiceto ODV