Nuova Giunta Bologna, Piccinini (M5S): “Ingresso M5S è scelta importante per il campo progressista”

“Con l’ingresso all’interno della nuova giunta di Bologna si conferma per il MoVimento 5 Stelle l’avvio di un nuovo corso che poggia, con convinzione, le sue radici all’interno del campo delle forze progressiste. Un risultato importante da cui partire per contribuire con consapevolezza e determinazione al futuro della nostra città”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo l’annuncio della composizione della nuova giunta del Comune di Bologna, scelta dal sindaco Matteo Lepore. “Al neo assessore Max Bugani, così come agli altri componenti della nuova giunta, faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. Per Bologna oggi si apre un nuovo orizzonte politico che vedrà finalmente il Movimento 5 Stelle come protagonista” conclude Silvia Piccinini.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna