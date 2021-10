Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2021: Tarlazzi-Lucaroni conquistano il sesto titolo!

Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, nella cornice dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, hanno conquistano il sesto titolo iridato consecutivo nella specialità delle coppie, mandando in estasi la Secretaria Nacional De Deportes di Asunciòn (Paraguay), teatro dei Campionati.

Una prova ben pattinata dove, al netto di tre passaggi a vuoto nel twist, nella trottola sul tacco side by side e nella spirale (queste ultime due chiamate no level), hanno guadagnato punti preziosissimi atterrando due salti tripli in parallelo, il triplo salchow e il triplo toeloop, realizzando in modo positivo i due lanciati triplo flip e triplo rittberger, ed eseguendo in maniera più che convincente i tre sollevamenti, dal Venerucci (livello 4) al laccio americano (livello 3) passando per la vite reverse (livello 4). Ottenendo inoltre il miglior riscontro in termini di components, i fuoriclasse hanno ritoccato il proprio primato personale raccogliendo 134.15 (81.95, 52.20) per 221.35.

oasport.it