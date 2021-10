Persiceto: Al cinema con Film&Film e “Welcome Venice”

La rassegna “Film&Film”, curata dal Cinema Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, offre ogni martedì e mercoledì tante pellicole di qualità e a prezzo ridotto.

Martedì 26 e mercoledì 27 ottobre è in programma il film drammatico “Welcome Venice” di Andrea Segre con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, Ottavia Piccolo, Anna Bellato, Sara Lazzaro (Italia 2021, durata 100′).

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori di moeche (i granchi tipici della laguna) della Giudecca, l’isola più popolare di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto sempre più profondo del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. Pietro nonostante fatiche e solitudini, vorrebbe continuare a pescare moeche, Alvise, invece, vede nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire tentando di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa la città. Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale su come stia cambiando il nostro mondo.

La rassegna proseguirà martedì 3 e mercoledì 4 novembre con “Supernova” di Harry MacQueen con Stanley Tucci e Colin Firth (Regno Unito 2020, 93 minuti). Un road movie che si snoda in Inghilterra tra ricordi e progetti per il futuro, condivisi fra due persone legate tra loro da una profonda devozione sentimentale.

Le proiezioni della rassegna si tengono il martedì e il mercoledì con spettacolo unico alle ore 21 al Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamento a cinque ingressi € 22,50.

Si ricorda che per accedere al cinema è necessario essere in possesso di un Green Pass valido da esibire all’entrata.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto