Persiceto: Al cinema con “Il Collezionista di Carte”

La rassegna “Film&Film”, curata dal Cinema Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, offre ogni martedì e mercoledì la visione di tante nuove pellicole di qualità con ingresso a prezzo ridotto.

Martedì 19 e mercoledì 20 ottobre è in programma il thriller “Il Collezionista di Carte” del regista Paul Schrader con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe, Ekaterina Baker, Marlon Hayes (Usa-Gran Bretagna-Cina 2021, durata 112’). William Tell è un giocatore d’azzardo ed ex militare, che ha trascorso un decennio in prigione per maltrattamenti ai prigionieri di Abu Ghraib. Un giorno la sua esistenza viene sconvolta dalla conoscenza con Cirk, un giovane in cerca di aiuto per il suo piano di vendetta contro un colonnello. Nel suo rapporto con Cirk, Tell vede una possibilità di redenzione e, con il supporto della misteriosa agente La Linda, si propone di vincere la World Series of Poker di Las Vegas. Tuttavia, mantenere Cirk sulla retta via risulta difficile e Tell viene trascinato nell’oscurità del suo passato.

La rassegna proseguirà martedì 26 e mercoledì 27 ottobre con “Welcome Venice”, di Andrea Segre, con Paolo Pierobon e Andrea Pennacchi, pellicola italiana dal cuore ambientalista che riflette con amarezza sulla trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente.

Le proiezioni della rassegna si tengono il martedì e il mercoledì con spettacolo unico alle ore 21 al Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamento a cinque ingressi € 22,50.

Si ricorda che per accedere al cinema è necessario essere in possesso del Green Pass valido da esibire all’entrata.

Ufficio stampa Comune Persiceto