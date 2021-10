Persiceto, finto promotore finanziario sottrae denaro a una donna

I Carabinieri di Crevalcore hanno arrestato un uomo per truffa aggravata e tentata estorsione.

L’uomo, un 52enne, facendosi passare per promotore finanziario aveva raggirato una donna, nell’arco temporale di un anno e mezzo, convincendola a versargli una cospicua somma di oltre 300mila euro. Minacciandola successivamente di riferire tutto ai famigliari di lei.

La vittima ha quindi deciso di denunciare il tutto agli uomini dell’Arma e nel corso di un successivo incontro, avvenuto in un bar di San Giovanni in Persiceto, i Carabinieri hanno arrestato il finto promotore.