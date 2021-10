Persiceto, hashish e cocaina: due arresti

Martedì 26 ottobre, grazie all’attività info-investigativa della 6° sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bologna, coadiuvato da personale dell’Unità Cinofila, nel corso di un controllo sulla via Persicetana sono stati fermati due cittadini di nazionalità marocchina.

I due, di 37 e 26 anni, sono stati trovati in possesso di 7 confezioni di hashish; successivamente, a seguito di perquisizioni presso il domicilio dei due, situato a San Giovanni in Persiceto, sono stati rinvenuti 20 gr. di cocaina, 27.500 euro in contanti, bilance di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Arrestati, i due spacciatori sono stati portati al carcere di Bologna.