Persiceto, modifiche alla viabilità in via Castagnolo

Da venerdì 22 ottobre a venerdì 19 novembre 2021 sono previste alcune modifiche alla viabilità in via Castagnolo per consentire la realizzazione di un intersezione con attraversamento pedonale rialzato all’altezza del nuovo comparto residenziale denominato “Manganelli”.

In particolare, dal 22 ottobre al 19 novembre saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità nel tratto di via Castagnolo compreso tra l’accesso del civico 42 e l’intersezione con via 2 Agosto 1980:

divieto di transito e sosta a tutti i veicoli esclusi i residenti e i mezzi d’opera che dovranno accedere al cantiere

obbligo di svolta a destra in via 2 Agosto 1980 per tutti i veicoli che provengono da Castagnolo e obbligo di svolta a sinistra nel ramo di Castagnolo compreso tra i civici dal 36/a al 36/m per quelli provenienti dal capoluogo

istituzione di un doppio senso di marcia nel ramo di via Castagnolo che porta da civici 36/a al 36/m che collega il ramo principale di via Castagnolo con via 2 Agosto 1980

istituzione del limite di 20 km/h su tutta l’area interessata dai lavori e dalla deviazione del traffico.

Nel periodo interessato dai lavori si invitano i cittadini ad evitare di utilizzare via Castagnolo come strada di collegamento da Castagnolo al capoluogo e viceversa, fatte salve le esigenze dei residenti e dei mezzi d’opera.

