Persiceto, per la rassegna Film&Film è in programma “Madre”

Martedì 12 e mercoledì 13 ottobre a Persiceto è in arrivo un nuovo appuntamento con la rassegna “Film&Film”, che propone film d’autore a prezzo ridotto: alle ore 21, al Cinema Giada verrà proiettato il thriller psicologico “Madre”, del regista sudcoreano Bong Joon-ho, che racconta la storia di una madre che tenta in tutti i modi di scagionare il figlio dall’accusa di omicidio.

La rassegna “Film&Film”, curata dal Cinema Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, continua ad offrire l’opportunità ogni martedì e mercoledì di vedere sul grande schermo, a un prezzo ridotto, alcuni recenti film d’essai segnalati da critica e pubblico.

Martedì 12 e mercoledì 13 ottobre alle ore 21 è in programma “Madre”, di Bong Joon-ho e interpretato da Bin Won, Ku Jin e Hye-ja Kim. La pellicola risale al 2009 ma ha avuto successo in Italia solo dopo che il regista sudcoreano ha vinto il premio Oscar per “Parasite”. La trama di “Madre” ruota attorno alla storia di un ragazzo problematico, che viene accusato dell’omicidio di una studentessa. La polizia pensa di chiudere il caso velocemente, ma la madre del ragazzo si mette in mezzo e proverà a dimostrare in tutti i modi l’innocenza di suo figlio.

La rassegna proseguirà per tutto il mese di ottobre con altri interessanti titoli: martedì 19 e mercoledì 20 ottobre, “Il collezionista di carte”, di Paul Schrader, con Oscar Isaac e Tiffany Haddish, incalzante thriller sul gioco d’azzardo incentrato sulla vicenda di un esperto giocatore di poker ex-detenuto, ingaggiato per una missione al cardiopalma; martedì 26 e mercoledì 27 ottobre, “Welcome Venice”, di Andrea Segre, con Paolo Pierobon e Andrea Pennacchi, pellicola italiana dal cuore ambientalista che riflette con amarezza sulla trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente.

Le proiezioni della rassegna si tengono il martedì e il mercoledì con spettacolo unico alle ore 21 al Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani).

Si ricorda che per accedere al cinema è necessario essere in possesso di un Green Pass valido da esibire all’entrata.

Ufficio stampa Comune Persiceto