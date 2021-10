Persiceto, primo Consiglio comunale post-elezioni amministrative

Giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 19.30, nella Sala Consiliare del Municipio, si riunirà il Consiglio comunale rinnovato a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. In ottemperanza alle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, la seduta si svolgerà senza la presenza del pubblico. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming attraverso la piattaforma Civicam, dove a posteriori verrà pubblicata la registrazione video.

Gli argomenti all’Ordine del giorno sono:

esame delle condizioni di eleggibilità e delle cause di incompatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale

giuramento del Sindaco – Elezioni amministrative svoltesi il 3 e 4 ottobre 2021

elezione del Presidente e del vice presidente del Consiglio comunale

comunicazione del Sindaco: nomina degli assessori e del vice sindaco

elezione dei componenti della commissione elettorale comunale

nomina commissione per la formazione degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare

Attraverso la piattaforma Civicam sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming o, a posteriori, la registrazione video, indicizzata in base agli argomenti all'ordine del giorno.

