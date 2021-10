Persiceto, ultimo weekend della mostra “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”

Ultimo weekend per visitare la mostra “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”, promossa dal Comune di Persiceto e dall’Officina Pellegrini in collaborazione con la Società Ocagiuliva in occasione dell’80° anniversario della nascita del grande pittore e scenografo.

“Dalle opere riflessive e critiche, alle sole superfici dipinte – scrive Osvalda Clorari, compagna di vita e collaboratrice di Gino Pellegrini e curatrice della mostra – alle analisi infinite sugli aspetti primari e più semplici della natura, cieli, terre, mari, alberi, alle sperimentazioni sulle materie e sulla grafia, alle particolari opere di tessitura, alle installazioni, alle recenti performances pittoriche in pubblico inventate allo scopo di portar fuori tutte le abilità e farne spettacolo”.

L’esposizione è allestita all’interno della Chiesa di San Francesco e visitabile gratuitamente sabato 30 e domenica 31 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

All’ingresso è obbligatorio esibire il Green Pass.

