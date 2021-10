Polizia Locale Terred’Acqua, il Comandante Piselli a nuovo incarico

Il comandante della polizia locale di Terred’Acqua (poi ridotta a quattro comuni dopo l’uscita di Anzola dell’Emilia e Sala Bolognese), Andrea Piselli, lascia il comando per un nuovo incarico.



Nei giorni scorsi Andrea Piselli è divenuto il nuovo comandante della Polizia Locale di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno, lasciando l’incarico che aveva ricoperto da luglio 2018 presso la polizia locale dell’Unione Terred’Acqua.

49 anni, laureato in Filosofia e specializzato in Sociologia e Scienze criminologiche, il comandante è stato Tenente dell’Esercito in Friuli, Coordinatore della sicurezza all’aeroporto “Marconi” di Bologna, agente della Municipale nel capoluogo emiliano-romagnolo dal 2002 al 2010 e successivamente, dal 2010 al 2018, a Modena, con il grado di Commissario responsabile della sicurezza stradale, poi l’incarico da Dirigente della Polizia locale dell’Unione Terred’Acqua.