Sala Bolognese, panchine rosa per la prevenzione dei tumori femminili

Camminando sul territorio avrete visto delle panchine ROSA dipinte dai giovani volontari di Protezione Civile di Sala Bolognese che stanno realizzando il progetto “Proteggiamo insieme la bellezza” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Abbiamo iniziato dalle panchine rosa proprio ad ottobre: mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili.

Sabato (16 ottobre ndr) insieme al direttivo dell’@associazionedipetto, abbiamo installato le targhette su ogni singola panchina Rosa, affinché quel rosa possa essere un messaggio di attenzione per la prevenzione ma anche il punto in cui trovare un riferimento reale, vicino e concreto per tutte le ragazze e le donne, non solo ad ottobre ma tutto l’anno.

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese