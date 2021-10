Sara Accorsi (Consigliera Comunale del centrosinistra a Persiceto) sull’attacco alla sede CGIL di Roma

A seguito dei fatti avvenuti ieri a Roma ho ritenuto doveroso esprimere solidarietà ai referenti territoriali di CGIL. Questa la comunicazione che ho inviato.

Gentilissimi e gentilissime,

mi permetto di scriverVi queste poche righe per esprimere piena solidarietà a Voi che rappresentate CGIL sul nostro territorio.

Quanto avvenuto ieri a Roma alla Sede nazionale della CGIL è già stato criticato da voci ben più autorevoli della mia ma ritengo fondamentale, come rappresentante del costituendo consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto, unirmi alla denuncia chiara di un attacco che ha toni e colori di quel ventennio che cent’anni iniziava a crescere anche in queste nostre terre emiliano-romagnole.

Mi permetto di riprendere un passaggio di quanto dissi in Consiglio comunale il 26 aprile 2018 e che sottoscrivo ancora oggi:

“La storia del nostro popolo è stata marchiata dalla dittatura fascista. La medaglia al valore militare sul gonfalone della nostra città è la conquista della lotta partigiana contro il FASCISMO. E’ compito di questo tempo tenere alto il valore della libertà conquistata in uno specifico tempo storico. Solo assumendoci la responsabilità di essere stato un popolo che ha applaudito al Duce, ci assumiamo con ancora più forza la responsabilità di chi ha combattuto contro il regime fascista e da quel regime ci ha liberati. […] Oggi in Italia c’è un problema reale di riproposta delle forze neofasciste. Non di forze inneggianti al totalitarismo in genere. Il corpo di Marzocchi appeso all’albero e marchiato col cartello di ‘Traditore della patria’ intendeva essere di monito a quanti impegnati nella lotta antifascista. Facciamo che quella scultura che vigila sulla nostra Circonvallazione non resti un’opera di arredo urbano a memoria di qualcosa, ma che stasera questo Consiglio comunale la riconfermi segno dell’ANTIFASCISMO della città di Persiceto, tutta, senza meriti di parte, ma col merito di tutte le parti.

“Con stima verso il Vostro operato e solidale verso tutti i Vostri iscritti e verso tutte le Vostre iscritte,

Sara Accorsi