Tra divertimento e cultura: gli appuntamenti del weekend a Persiceto

Il weekend persicetano sarà animato da tanti appuntamenti: proiezioni del cielo sul Planetario, visite guidate al Laboratorio dell’Insetto e al centro di Persiceto, una rassegna di burattini per bambini e possibilità di visitare mostre e musei.



Gli appuntamenti del weekend iniziano venerdì 1° ottobre alle ore 21 (con replica alle ore 22) al Planetario di Persiceto con “Miti e leggende del cielo antico”, proiezione del cielo a cura del Gruppo Astrofili Persicetani. Prenotazioni aperte a un massimo di 25 persone; per iscriversi e riservare i posti inviare una mail a segreteria@agenter.it inserendo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Per informazioni contattare la segreteria del Museo del Cielo e della Terra al numero 051.827067 il lunedì e il venerdì venerdì dalle ore 14 alle 16, martedì e giovedì dalle 10 alle 12. Biglietti: interi € 4.50, ridotti € 3.

Sabato 2 ottobre alle ore 18 presso il Teatro comunale prenderà il via la rassegna di burattini a cura de “I burattini di Mattia”. Il primo appuntamento sarà con “Tre servi alla porta”, seguiranno, alla stessa ora e nello stesso luogo, sabato 23 ottobre, “La vendetta della strega Morgana”; sabato 30 ottobre, “C’era una volta … Un castello cerato”. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro Comunale (corso Italia 74), telefonando allo 051.825022, oppure inviando una mail all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it .

Domenica 3 ottobre alle ore 15.30 (con replica alle 16.30) si terrà una nuova visita guidata al Laboratorio dell’Insetto (via Marzocchi 15) rivolta sia a grandi che ai piccoli. Chi intende iscriversi e riservare posti dovrà procedere con l’invio di una mail a segreteria@agenter.it contenente nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; massimo 10 posti disponibili. Biglietti: interi € 4.50, ridotti € 3.00. Maggiori informazioni possono essere richieste al numero 051.6871757.

Ritornano anche questo weekend i tour guidati di VisitPersiceto con nuovi percorsi a tema: sabato 2 e domenica 3 ottobre alle 10.30 sarà proposta la “Passeggiata da Porta a Porta”. Sabato 2 ottobre inoltre alle ore 17.30 si terrà “Da Porta a Porta con Matilde di Canossa: storia, aneddoti e curiosità sulla signora del Medioevo” mentre domenica 3 ottobre alle ore 17.30 sarà la volta di “Persiceto a luci rosse”, storie piccanti e audaci di meretrici e delle osterie del malaffare a Persiceto”. Tutti i percorsi durano circa 1 ora e prevedono un biglietto di € 7.00 a persona; prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti) entro venerdì 1 ottobre al numero 051.6871757 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18) oppure via mail scrivendo a visitpersiceto@gmail.com. Ritrovo 5 minuti prima dell’inizio della visita a Porta Garibaldi.

Per quanto riguarda i Musei si ricorda che sabato 2 e domenica 3 ottobre proseguono le visite guidate gratuite a “Fisica Experience”, la nuova sezione del Museo del Cielo e della Terra allestita al primo piano del Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9. L’allestimento propone un percorso con materiale espositivo ed esperienze interattive per far comprendere in modo semplice ed efficace importanti concetti di fisica. Ingresso consentito solo prenotando la visita guidata gratuita che si terrà il sabato dalle ore 10 alle 11.30 e la domenica dalle 17 alle 18.30 (ritrovo dentro al Chiostro di San Francesco davanti alla porta a vetri 5 minuti prima dell’inizio della visita; si raccomanda la puntualità perché non sarà possibile accedere al museo a visita iniziata). Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del venerdì precedente scrivendo all’indirizzo maa@agenter.it o telefonando al numero 051.6871757 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre sarà aperto dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, “Macchina a vapore. Museo Franco Risi”. Il museo si trova in via Biancolina 4 e offre ai visitatori la sua collezione di locomobili, locomotive e mezzi agricoli antichi per approfondire i segreti dell’antica tecnologia del vapore. Accesso senza prenotazione al costo di € 7; ulteriori informazioni sul sito www.museodelvapore.it, all’indirizzo mail segreteria@agenter.it, e al numero 051.6871757 (reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18).

Per chi è interessato a visitare le mostre mostre espositive si ricorda che è stata prorogata fino al 31 ottobre la mostra “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”, allestita all’interno della Chiesa di San Francesco (piazza Carducci 9) in collaborazione con le associazioni Officina Pellegrini e Ocagiuliva, con nuovi giorni e orari di apertura: il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Questa settimana sarà dunque possibile visitare l’esposizione, a ingresso gratuito, sabato 2 e domenica 3 ottobre negli orari indicati. Prosegue inoltre “L’Inferno da Dante a Fellini”, promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con l’Associazione culturale BibliotechiAmo e l’Istituto Malpighi. La mostra, allestita nell’androne al primo piano del Municipio, vuole celebrare Dante Alighieri nei 700 anni dalla morte, mettendolo in parallelo con Federico Fellini attraverso l’esposizione di fumetti che descrivono il loro viaggio all’inferno come raccontato nella Commedia. La mostra sarà visitabile fino a sabato 23 ottobre dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30.

Ufficio stampa Comune Persiceto