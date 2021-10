Vaccinazioni anticovid di prossimità: camper vaccinale a San Matteo della Decima

Procede la campagna vaccinale e con essa anche la terza dose, finalizzata a tutelare la salute dei più fragili: “dosi addizionali” per i soggetti immunocompromessi e “dosi booster” dedicate ai grandi anziani.

Finora sono 1606 le “dosi addizionali” già somministrate a specifiche categorie di pazienti estremamente vulnerabili a cui la terza dose può garantire un’adeguata risposta immunitaria, mentre sono 1729 (su un totale di 5098 contattati) i pazienti che, dopo aver ricevuto l’sms dall’Azienda USL di Bologna, hanno prenotato la nuova puntura.

Sempre nell’ottica della prossimità, prosegue l’offerta per la somministrazione della “dose booster” ai soggetti con età pari o superiore a 80 anni che hanno concluso il ciclo primario da almeno 6 mesi.

Si ricorda che per la somministrazione della “dose booster” ai grandi anziani è necessaria la prenotazione, consentita attraverso i canali CUP (sportelli CUP; numero verde 800 884888 lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30; CUPWEB www.cupweb.it; Fascicolo Sanitario Elettronico; APP ER-Salute), non in farmacia.

Sabato 9 ottobre il camper vaccinale del Dipartimento di Sanità Pubblica sarà presente al Festone di San Matteo della Decima. Dalle 19 alle 22 saranno disponibili 120 dosi di vaccino Pfizer presso l’Area Centro Civico in via Togliatti angolo via Cento.

Possono accedere anche tutte le persone over80 che vogliono fare la terza dose per le quali siano già trascorsi 6 mesi dalla seconda dose.

ausl.bo.it