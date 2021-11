14 novembre: Auser Crevalcore aderisce all’iniziativa “E’ tempo di pensare all’ambiente”

Auser Crevalcore aderisce all’iniziativa ‘E’ tempo di pensare all’ambiente’ insieme a Tempocasa, alla Onlus Un sogno per tutti e all’associazione Green Nat 21.

La manifestazione, che coprirà l’intero territorio nazionale, è prevista per domenica 14 novembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e il ritrovo a Crevalcore sarà in Via Matteotti, davanti a Tempocasa alle ore 9.30 per partire con un caffè tutti insieme.

A Crevalcore si è scelto di intervenire sull’intero centro storico, da Piazza Malpighi fino alla circonvallazione.

Tutti i volontari, i simpatizzanti e naturalmente anche i famigliari ed amici potranno dedicare quella mattinata a raccogliere i rifiuti, che purtroppo vengono lasciati nel verde pubblico, e restituire così alla piena fruizione un bene che è di tutti.

L’intento è quello di sensibilizzare sempre di più alla cura del proprio Comune, partendo da un’azione concreta che possa responsabilizzare sempre di più i cittadini che abbandonano rifiuti.

Verranno forniti ai partecipanti che non ne sono in possesso gli strumenti quali guanti, sacchi, pinze ecc.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore