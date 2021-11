A causa delle avverse previsioni meteorologiche, l’appuntamento con la Festa di San Martino previsto per domenica 14 novembre in piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto, è stato rimandato a domenica 21 novembre.

